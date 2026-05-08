Минтранс: все аэропорты на юге России работают в плановом режиме

Транспортная система страны работает в едином контуре, заявили в Минтрансе. РЖД реализовала 10 000 дополнительных билетов на поезда. Для удовлетворения высокого спроса авиакомпании выполняют рейсы на более вместительных самолетах. Транспортное ведомство рекомендовало перед выездом в аэропорт проверять статус рейса при помощи онлайн-табло или обращаться в контакт-центры авиакомпаний.