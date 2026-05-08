Минтранс: все аэропорты на юге России работают в плановом режиме
Все аэропорты на юге России, которые приостанавливали работу, функционируют в плановом режиме. Сформированное до конца суток расписание полностью выполняется, сообщил Минтранс РФ в Мах.
Ведомство отметило, что скоплений пассажиров в терминалах нет. Соблюдение прав граждан в аэропортах контролируется инспекторами Ространснадзора. На 20:00 мск между аэропортами Юга перевезли более 7100 пассажиров на 55 рейсах.
Транспортная система страны работает в едином контуре, заявили в Минтрансе. РЖД реализовала 10 000 дополнительных билетов на поезда. Для удовлетворения высокого спроса авиакомпании выполняют рейсы на более вместительных самолетах. Транспортное ведомство рекомендовало перед выездом в аэропорт проверять статус рейса при помощи онлайн-табло или обращаться в контакт-центры авиакомпаний.
Ранее Минтранс сообщал, что украинские беспилотники влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После этого работа регионального центра, обеспечивающего управление воздушным движением на юге России, была временно изменена.
Была приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.