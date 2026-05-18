Россия повысит тарифы на ж/д грузоперевозки в Прибалтику и Финляндию с 1 июня

В сентябре 2025 г. правление РЖД утвердило понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку нефтепродуктов в 2026 г. Скидки будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 г. в рамках тарифного коридора. Сообщалось, что они направлены на обеспечение сбалансированной нагрузки на грузоотправителей и привлечение дополнительных объемов перевозок.