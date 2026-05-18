Россия повысит тарифы на ж/д грузоперевозки в Прибалтику и Финляндию с 1 июня
Россия с 1 июня поднимает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, к тарифам на перевозки грузов через сухопутные пограничные переходы с этими странами будет применяться дополнительный коэффициент 2. Аналогичная мера затронет перевозки через Белоруссию в случае дальнейшего следования грузов в Латвию и Эстонию.
Исключение сделано для перевозок в направлении станций Калининградской железной дороги и Литвы.
Повышающий коэффициент распространяется на все виды грузов. Для поездов, не принадлежащих РЖД, он будет применяться к каждому вагону, а также к локомотивам. Кроме того, коэффициент затронет тарифы за использование инфраструктуры РЖД и продвижение грузовых составов.
