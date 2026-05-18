RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Россия повысит тарифы на ж/д грузоперевозки в Прибалтику и Финляндию с 1 июня

Ведомости

Россия с 1 июня поднимает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, к тарифам на перевозки грузов через сухопутные пограничные переходы с этими странами будет применяться дополнительный коэффициент 2. Аналогичная мера затронет перевозки через Белоруссию в случае дальнейшего следования грузов в Латвию и Эстонию.

Исключение сделано для перевозок в направлении станций Калининградской железной дороги и Литвы.

Повышающий коэффициент распространяется на все виды грузов. Для поездов, не принадлежащих РЖД, он будет применяться к каждому вагону, а также к локомотивам. Кроме того, коэффициент затронет тарифы за использование инфраструктуры РЖД и продвижение грузовых составов.

В сентябре 2025 г. правление РЖД утвердило понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку нефтепродуктов в 2026 г. Скидки будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 г. в рамках тарифного коридора. Сообщалось, что они направлены на обеспечение сбалансированной нагрузки на грузоотправителей и привлечение дополнительных объемов перевозок.

