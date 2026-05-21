ИФ: проект самолета «Ладога» приостановили

ИФ: проект самолета «Ладога» приостановилиВ компании опровергли сообщение и добавили, что готовят борт к первому полету
Проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен, а весь научно-технический задел по нему будет передан Министерству обороны РФ. Об этом сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) Сергей Меренков на конференции по авиационному обеспечению Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока, организованной Росавиацией, передает «Интерфакс».
По словам Меренкова, самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Минобороны для создания либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Он добавил, что при этом первый полет все же может состояться, поэтому планируется достроить «Ладогу» и поднять в 2026 г.
В АО «УЗГА» опровергли данное сообщение и добавили, что подобные решения не принимались, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По словам представителей, самолет готовят к первому полету. В связи с высокой степенью готовности самолета Ил-114-300 и ограниченного объема рынка подобных машин сейчас прорабатываются изменения машины в грузовую версию.
В «УЗГА» отметили, что стапельную сборку первого опытного экземпляра самолета «Ладога» на Уральском заводе гражданской авиации завершили в конце 2025 г. На опытный экземпляр самолета устанавливают все системы и оборудование, проводится их тестирование.
ТВРС-44 «Ладога» создается как двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет вместимостью до 44 пассажиров. Проект реализуется «УЗГА» по заказу Минпромторга и рассматривается как замена советским самолетам Ан-24/26 и Як-40. Машина проектировалась для эксплуатации с разных типов аэродромов, включая грунтовые и снежные полосы.