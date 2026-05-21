В Тольятти запустили серийное производство генераторов для Lada
В Самарской области стартовало серийное производство автомобильных генераторов для Lada Vesta, Largus и Granta, его запустила компания «НПК Автоприбор Искра» (входит в группу «Автоприбор»), сообщили «Ведомостям» в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП).
Мощность новых линий – до 700 000 изделий в год. Инвестиции в проект составили 763 млн руб. ФРП предоставил льготный заем в размере 567 млн руб. по программе «Автокомпоненты» под 3% годовых. Средства направлены на приобретение сборочных линий, испытательного оборудования и оснастки.
«Самарская область сегодня – абсолютный лидер по числу поддержанных нами проектов в этом направлении», – заявил директор ФРП Роман Петруца. По его словам, всего по программе «Автокомпоненты» ФРП профинансировал почти 100 проектов на сумму 125 млрд руб.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал запуск завода ответом на запрос российского автопрома по углублению локализации критически важных компонентов двигателя. Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский отметил, что отрасль получает поддержку через механизмы кластерной инвестплатформы, специнвестконтракты и льготные займы.
Группа «Автоприбор» планирует после выхода на полную мощность поставлять «АвтоВАЗу» до 480 000 генераторов ежегодно, а также обеспечивать потребности других российских автозаводов. Компания также реализует при поддержке ФРП проекты по производству газогенераторов для подушек безопасности, рулевых колес, ремней, подушек безопасности, распределительных валов, электродвигателей для ABS, ESP и систем охлаждения.