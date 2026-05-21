Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,447-0,12%LIFE2,805+0,72%MGTS1 440-8,28%IMOEX2 666,14+0,98%RTSI1 186,45+1,21%RGBI119,3+0,11%RGBITR783,13+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

В Тольятти запустили серийное производство генераторов для Lada

Ведомости

В Самарской области стартовало серийное производство автомобильных генераторов для Lada Vesta, Largus и Granta, его запустила компания «НПК Автоприбор Искра» (входит в группу «Автоприбор»), сообщили «Ведомостям» в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП).

Мощность новых линий – до 700 000 изделий в год. Инвестиции в проект составили 763 млн руб. ФРП предоставил льготный заем в размере 567 млн руб. по программе «Автокомпоненты» под 3% годовых. Средства направлены на приобретение сборочных линий, испытательного оборудования и оснастки.

«Самарская область сегодня – абсолютный лидер по числу поддержанных нами проектов в этом направлении», – заявил директор ФРП Роман Петруца. По его словам, всего по программе «Автокомпоненты» ФРП профинансировал почти 100 проектов на сумму 125 млрд руб.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал запуск завода ответом на запрос российского автопрома по углублению локализации критически важных компонентов двигателя. Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский отметил, что отрасль получает поддержку через механизмы кластерной инвестплатформы, специнвестконтракты и льготные займы.

Группа «Автоприбор» планирует после выхода на полную мощность поставлять «АвтоВАЗу» до 480 000 генераторов ежегодно, а также обеспечивать потребности других российских автозаводов. Компания также реализует при поддержке ФРП проекты по производству газогенераторов для подушек безопасности, рулевых колес, ремней, подушек безопасности, распределительных валов, электродвигателей для ABS, ESP и систем охлаждения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте