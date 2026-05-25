Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Казахстан не будет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который признал решение международного арбитража в Швейцарии по иску НАК «Нафтогаз Украины» к ПАО «Газпром» о взыскании средств на сумму порядка $1,4 млрд. Об этом рассказал министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев в интервью Zakon.kz.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи», – сказал он.

21 мая МФЦА удовлетворил заявление «Нафтогаза» о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 г. против «Газпрома». В соответствии с приказом судьи «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.

В июне 2025 г. «Нафтогаз Украины» официально запросил у «Газпрома» выплату $1,37 млрд после получения окончательного решения международного арбитража в Цюрихе. Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 г. об организации транспортировки природного газа через территорию Украины. «Газпром» не признает юрисдикцию международных судов по спорам с «Нафтогазом».

