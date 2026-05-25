Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

21 мая МФЦА удовлетворил заявление «Нафтогаза» о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 г. против «Газпрома». В соответствии с приказом судьи «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.