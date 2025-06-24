«Нафтогаз Украины» потребовал у «Газпрома» выплатить $1,37 млрд

Спор касается соглашения компаний России и Украины от 30 декабря 2019 г., согласно которому российский газ экспортировался в Европу через Украину. В январе 2024 г. петербургский Арбитражный суд удовлетворил иск «Газпрома» и обязал «Нафтогаз Украины» выплатить около $150 млн, если украинская компания продолжит разбирательство в иностранном арбитраже. В апреле 2025 г. неустойка была увеличена до $1,35 млрд, и это было ответной мерой на увеличение исковых требований «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в Цюрихе.