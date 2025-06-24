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«Нафтогаз Украины» потребовал у «Газпрома» выплатить $1,37 млрд

Ведомости

«Нафтогаз Украины» официально запросил у «Газпрома» выплату в размере $1,37 млрд после получения 20 июня окончательного решения международного арбитража в Цюрихе, сообщила пресс-служба компании.

В публикации говорится, что речь идет об основном долге «Газпрома» за услуги по организации транзита газа, указанные в соглашении 2019 г., а также штрафных санкциях и компенсации всех юридических расходов, которые понес «Нафтогаз». В пресс-службе заявили, что при отказе от выплаты «Нафтогаз» будет реализовывать стратегию по принудительному взысканию средств.

Спор касается соглашения компаний России и Украины от 30 декабря 2019 г., согласно которому российский газ экспортировался в Европу через Украину. В январе 2024 г. петербургский Арбитражный суд удовлетворил иск «Газпрома» и обязал «Нафтогаз Украины» выплатить около $150 млн, если украинская компания продолжит разбирательство в иностранном арбитраже. В апреле 2025 г. неустойка была увеличена до $1,35 млрд, и это было ответной мерой на увеличение исковых требований «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в Цюрихе.

В мае 2022 г. поставки российского газа сократились в связи с невозможностью перенести их все на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», по данным «Газпрома». Прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка» Украина прекратила. Тогда украинская компания и подала иск в международный арбитраж, хотя «Газпром» заявлял об исполнении требований по соглашению в объемах, которые возможны в сложившейся ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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