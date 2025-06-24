«Нафтогаз Украины» потребовал у «Газпрома» выплатить $1,37 млрд
«Нафтогаз Украины» официально запросил у «Газпрома» выплату в размере $1,37 млрд после получения 20 июня окончательного решения международного арбитража в Цюрихе, сообщила пресс-служба компании.
В публикации говорится, что речь идет об основном долге «Газпрома» за услуги по организации транзита газа, указанные в соглашении 2019 г., а также штрафных санкциях и компенсации всех юридических расходов, которые понес «Нафтогаз». В пресс-службе заявили, что при отказе от выплаты «Нафтогаз» будет реализовывать стратегию по принудительному взысканию средств.
Спор касается соглашения компаний России и Украины от 30 декабря 2019 г., согласно которому российский газ экспортировался в Европу через Украину. В январе 2024 г. петербургский Арбитражный суд удовлетворил иск «Газпрома» и обязал «Нафтогаз Украины» выплатить около $150 млн, если украинская компания продолжит разбирательство в иностранном арбитраже. В апреле 2025 г. неустойка была увеличена до $1,35 млрд, и это было ответной мерой на увеличение исковых требований «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в Цюрихе.
В мае 2022 г. поставки российского газа сократились в связи с невозможностью перенести их все на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», по данным «Газпрома». Прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка» Украина прекратила. Тогда украинская компания и подала иск в международный арбитраж, хотя «Газпром» заявлял об исполнении требований по соглашению в объемах, которые возможны в сложившейся ситуации.