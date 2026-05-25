Мишустин: число субъектов малого бизнеса в России приблизилось к 7 млн
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России приблизилось к 7 млн, что стало рекордным показателем за весь период ведения профильного реестра. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«К маю количество субъектов МСП уже вплотную приблизилось к 7 млн. Это самое большое значение за последние 10 лет», – сказал Мишустин.
Премьер напомнил, что 26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. По его словам, малый и средний бизнес остается одним из ключевых факторов развития регионов, сферы услуг и креативных индустрий. Мишустин отметил, что именно в сегменте МСП нередко появляются перспективные идеи, которые впоследствии становятся основой для технологических решений и инноваций.
25 мая сообщалось, что число индивидуальных предпринимателей среди россиян младше 25 лет в 2026 г. превысило рекордные 270 000. По словам генерального директора корпорации МСП Александра Исаевича, за год количество молодых предпринимателей выросло на 16%, а за три года – на четверть. Среди зарегистрированных ИП также насчитывается 3500 несовершеннолетних.