Мишустин: число субъектов малого бизнеса в России приблизилось к 7 млн

Премьер напомнил, что 26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. По его словам, малый и средний бизнес остается одним из ключевых факторов развития регионов, сферы услуг и креативных индустрий. Мишустин отметил, что именно в сегменте МСП нередко появляются перспективные идеи, которые впоследствии становятся основой для технологических решений и инноваций.