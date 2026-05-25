Два обновленных «Метеора» спустили на воду в Нижегородской области

По данным Минтранса, в рамках проекта «Речные магистрали» в 2025 г. было перевезено около 33 000 пассажиров по восьми скоростным маршрутам. Объем субсидирования составил 17,7 млн руб. В 2026 г. на эти цели предусмотрено 94,8 млн руб. Перевозки планируется организовать уже по 27 маршрутам, а пассажиропоток должен вырасти почти в два раза – до 60 000 человек. Маршрутная сеть проекта расширена до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии. Также появились новые направления по Каме – из Перми в Удмуртию.