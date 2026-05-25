Два обновленных «Метеора» спустили на воду в Нижегородской области
В Нижегородской области на воду спустили два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Церемония прошла на производственной площадке АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», сообщили в Минтрансе.
«Метеор 120Р» представляет собой модернизированную версию советских судов серии «Метеор». Новые суда предназначены для скоростных межрегиональных пассажирских перевозок и используются в том числе в рамках проекта «Речные магистрали».
По данным Минтранса, в рамках проекта «Речные магистрали» в 2025 г. было перевезено около 33 000 пассажиров по восьми скоростным маршрутам. Объем субсидирования составил 17,7 млн руб. В 2026 г. на эти цели предусмотрено 94,8 млн руб. Перевозки планируется организовать уже по 27 маршрутам, а пассажиропоток должен вырасти почти в два раза – до 60 000 человек. Маршрутная сеть проекта расширена до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии. Также появились новые направления по Каме – из Перми в Удмуртию.
26 марта сообщалось, что навигация по Дону в Ростовской области в 2026 г. стартовала раньше обычного – 3 апреля. Кроме того, во второй половине года судоходная пассажирская компания «Дон» должна получить второй скоростной «Метеор 120Р-7».