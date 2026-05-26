ОАК направила в войска новую партию истребителей Су-35С

По данным ОАК, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны РФ протестировали истребители в нескольких рабочих режимах, а также совершили перелет на аэродром базирования. Как объяснили в корпорации, Су-35С необходимы для получения превосходства в воздухе и поражения наземных объектов, которые расположены на удаленном расстоянии от аэродрома базирования.