Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,544-0,6%RGSS0,194-0,1%CHKZ16 500-2,37%IMOEX2 582,52-0,6%RTSI1 137,1-0,6%RGBI118,92-0,16%RGBITR781,84-0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ОАК направила в войска новую партию истребителей Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила корпорация.

По данным ОАК, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны РФ протестировали истребители в нескольких рабочих режимах, а также совершили перелет на аэродром базирования. Как объяснили в корпорации, Су-35С необходимы для получения превосходства в воздухе и поражения наземных объектов, которые расположены на удаленном расстоянии от аэродрома базирования.

«Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям», – подчеркнул летчик Су-35С ВКС РФ.

По его словам, самолеты также используются при проведении разведки для обнаружения объектов противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.

Предыдущая партия Су-35С поступила в ВКС России в середине апреля. Тогда первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что эти истребители остаются одними из наиболее результативных современных боевых самолетов и хорошо зарекомендовали себя в войсках.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь