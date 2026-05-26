ОАК направила в войска новую партию истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила корпорация.
По данным ОАК, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны РФ протестировали истребители в нескольких рабочих режимах, а также совершили перелет на аэродром базирования. Как объяснили в корпорации, Су-35С необходимы для получения превосходства в воздухе и поражения наземных объектов, которые расположены на удаленном расстоянии от аэродрома базирования.
«Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям», – подчеркнул летчик Су-35С ВКС РФ.
По его словам, самолеты также используются при проведении разведки для обнаружения объектов противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.
Предыдущая партия Су-35С поступила в ВКС России в середине апреля. Тогда первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что эти истребители остаются одними из наиболее результативных современных боевых самолетов и хорошо зарекомендовали себя в войсках.