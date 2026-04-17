Главная / Политика /

ОАК передала в войска новую партию истребителей Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Перед поставкой самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и были проверены специалистами Минобороны в различных режимах.

«Это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять», – отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что Су-35С остаются одними из наиболее результативных современных боевых самолетов и хорошо зарекомендовали себя в войсках.

Су-35С предназначен для решения широкого круга задач, включая перехват воздушных целей, прикрытие ударных групп и объектов, уничтожение беспилотников, а также нанесение ударов по наземным и морским целям высокоточным оружием. Также самолет позволяет производить разведку и атаковать позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.

Предыдущую партию этих истребителей ОАК передала Минобороны 25 декабря. В «Ростехе» тогда заявляли о рекордном выпуске боевых самолетов за год.

