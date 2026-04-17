ОАК передала в войска новую партию истребителей Су-35С

Су-35С предназначен для решения широкого круга задач, включая перехват воздушных целей, прикрытие ударных групп и объектов, уничтожение беспилотников, а также нанесение ударов по наземным и морским целям высокоточным оружием. Также самолет позволяет производить разведку и атаковать позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.