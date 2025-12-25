«Ростех» заявил о рекордном выпуске боевых самолетов в 2025 году
За текущий год в России выпустили рекордное число боевых самолетов, заявили в госкорпорации «Ростех».
«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов», – сообщили в корпорации, не приведя абсолютных цифр.
25 декабря в «Ростехе» рассказали о завершении поставок самолетов Су-35С для Минобороны в 2025 г. Истребитель является самым востребованным в войсках самолетов, активно применяется в зоне спецоперации. По заявлению госкорпорации, план производства Су-35С выполнен в полном объеме, авиастроители уже работают над программой 2026 г.
В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила еще одну партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 и передала самолеты Минобороны. До этого сообщалось, что в 2025 г. ОАК выпустит почти на 50% больше самолетов, чем годом ранее.