Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Ростех» заявил о рекордном выпуске боевых самолетов в 2025 году

Ведомости

За текущий год в России выпустили рекордное число боевых самолетов, заявили в госкорпорации «Ростех».

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов», – сообщили в корпорации, не приведя абсолютных цифр.

25 декабря в «Ростехе» рассказали о завершении поставок самолетов Су-35С для Минобороны в 2025 г. Истребитель является самым востребованным в войсках самолетов, активно применяется в зоне спецоперации. По заявлению госкорпорации, план производства Су-35С выполнен в полном объеме, авиастроители уже работают над программой 2026 г. 

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила еще одну партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 и передала самолеты Минобороны. До этого сообщалось, что в 2025 г. ОАК выпустит почти на 50% больше самолетов, чем годом ранее.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её