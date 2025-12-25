«Ростех» заявил о рекордном выпуске боевых самолетов в 2025 году

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила еще одну партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 и передала самолеты Минобороны. До этого сообщалось, что в 2025 г. ОАК выпустит почти на 50% больше самолетов, чем годом ранее.