ОАК передала ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

По их данным, до конца 2025 г. корпорация планирует провести и следующие поставки в рамках гособоронзаказа. Пресс-служба также отметила, что Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе во время его использования в зоне спецоперации. Сейчас он остается «одним из ключевых элементов боевой авиации России».