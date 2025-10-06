Газета
Политика

ОАК передала ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») изготовила еще одну партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 и передала самолеты Минобороны России, сообщила госкорпорация.

«Мы понимаем высокую востребованность этого самолета в войсках. Наши авиазаводы не снижают темпов выпуска Су-34 и регулярно поставляют новые машины заказчику, укрепляя обороноспособность страны», – отметили представители компании.

По их данным, до конца 2025 г. корпорация планирует провести и следующие поставки в рамках гособоронзаказа. Пресс-служба также отметила, что Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе во время его использования в зоне спецоперации. Сейчас он остается «одним из ключевых элементов боевой авиации России».

3 октября стало известно, что в 2025 г. ОАК выпустит почти на 50% больше самолетов, чем годом ранее. Предыдущая поставка Су-34 в Минобороны РФ произошла 10 июля. Воздушные суда тогда завершили все этапы заводских испытаний, были проверены в разных режимах работы и выполнили перелет до аэродрома базирования.

