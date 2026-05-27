Мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака в России, пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
Отмечается, что бренд получит возможность реализовывать в России программы и приложения, рекламные услуги, передачу сообщений, услуги соцсетей и др. В Rusprofile сообщили, что KakaoTalk – это бесплатное приложение для отправки сообщений и совершения звонков. Его первая версия начала работу в 2010 г.
16 мая южнокорейский автоконцерн Hyundai зарегистрировал в России 15 товарных знаков премиального бренда Genesis. Они зарегистрированы по классу №12 МКТУ (автомобили). На всех знаках вместе с названием автомобиля изображен логотип.
В марте Hyundai также зарегистрировал в России товарный знак Blue Drive. Под этим брендом компания может заниматься производством и продажей машин.