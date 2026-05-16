Hyundai запатентовала в России 15 знаков для бренда Genesis

Южнокорейский автоконцерн Hyundai зарегистрировал в России 15 товарных знаков премиального бренда Genesis. Об этом пишет ТАСС. Товарные знаки зарегистрированы по классу №12 МКТУ (автомобили). На всех знаках вместе с названием автомобиля изображен логотип.

Глава Роспатента Юрий Зубов объяснял ранее, что иностранные бренды продолжают регистрировать и продлевать товарные знаки в России для защиты от подделок. Даже если рынок для компании временно недоступен, правообладатель заинтересован в сохранении репутации бренда.

В марте Hyundai зарегистрировал в России товарный знак Blue Drive.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге прекратил работу в марте 2022 г. – на фоне начала специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. До этого момента южнокорейский концерн входил в число лидеров по объемам производства автомобилей на российском рынке.

В 2023 г. Hyundai продал актив компании «Арт-финанс» (входит в структуру AGR Automotive Group). Соглашение предусматривало опцион на обратный выкуп завода в течение двух лет.

2 февраля 2026 г. появилась информация, что Hyundai не стал возвращать себе бывшее предприятие в Санкт-Петербурге. При этом в концерне заверили, что продолжат гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей, проданных ранее.

