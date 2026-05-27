«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Санкт-Петербурге

Сервис «Яндекс Go» запустил в Санкт-Петербурге аренду прогулочных катеров. Пользователи могут заранее забронировать судно для прогулки по рекам и каналам города, сообщили в компании.

Аренда доступна на срок от одного до четырех часов. На старте в приложении будут представлены несколько десятков катеров от партнеров сервиса. В будущем их количество увеличится. Все прогулки проводятся капитанами, имеющими соответствующую категорию прав, на судах с лицензией и судовым билетом.

Минимальное время для предзаказа – 30 минут. Арендовать можно только катер целиком. В приложении представлены суда вместимостью до пяти, семи и девяти пассажиров. Стоимость аренды начинается от 9000 руб. в зависимости от вместимости и продолжительности. Оплатить аренду можно только безналичным способом в приложении.

В начале марта «Яндекс» объявил о запуске сервиса такси Fasten. Он заработал более чем в 300 российских городах. Заказать такси можно через приложение Fasten RU. Гражданам доступны базовые тарифы Share, Fasten, Comfort, Comfort+ и премиальный Business.

