«Яндекс» запустил новое приложение такси Fasten

Ведомости

«Яндекс» объявил о запуске сервиса такси Fasten. Он заработал более чем в 300 российских городах.

Заказать такси можно через приложение Fasten RU. Пассажирам доступны базовые тарифы Share, Fasten, Comfort, Comfort+ и премиальный Business.

В Москве минимальная стоимость поездки в базовом тарифе Fasten начинается от 170 руб. и включает 3 мин и 1 км пути. Следующие минута и километр в пути будут стоить по 11,7 руб. Цена рассчитывается для конкретного маршрута в момент заказа с учетом спроса и числа свободных водителей поблизости.

16 февраля РБК со ссылкой на два источника на IT-рынке писал о планах «Яндекса» запустить приложение Fasten для заказа такси, ориентированное на молодую аудиторию в крупных городах. Уточнялось, что новый бренд будет отличаться по цветам и другим параметрам от бренда «Яндекс Go». Сервис будет предоставлять только услуги такси.

В приложении «Яндекс Go», помимо услуги такси, можно заказать доставку еды, продуктов, забронировать самокат, автомобиль каршеринга и др. В середине 2024 г. компания запустила сервис заказа такси «Везет», который позиционируется как лоукостер.

