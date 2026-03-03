«Яндекс» запустил новое приложение такси Fasten
Заказать такси можно через приложение Fasten RU. Пассажирам доступны базовые тарифы Share, Fasten, Comfort, Comfort+ и премиальный Business.
В Москве минимальная стоимость поездки в базовом тарифе Fasten начинается от 170 руб. и включает 3 мин и 1 км пути. Следующие минута и километр в пути будут стоить по 11,7 руб. Цена рассчитывается для конкретного маршрута в момент заказа с учетом спроса и числа свободных водителей поблизости.
16 февраля РБК со ссылкой на два источника на IT-рынке писал о планах «Яндекса» запустить приложение Fasten для заказа такси, ориентированное на молодую аудиторию в крупных городах. Уточнялось, что новый бренд будет отличаться по цветам и другим параметрам от бренда «Яндекс Go». Сервис будет предоставлять только услуги такси.
В приложении «Яндекс Go», помимо услуги такси, можно заказать доставку еды, продуктов, забронировать самокат, автомобиль каршеринга и др. В середине 2024 г. компания запустила сервис заказа такси «Везет», который позиционируется как лоукостер.