«Яндекс» запустил новое приложение такси Fasten

16 февраля РБК со ссылкой на два источника на IT-рынке писал о планах «Яндекса» запустить приложение Fasten для заказа такси, ориентированное на молодую аудиторию в крупных городах. Уточнялось, что новый бренд будет отличаться по цветам и другим параметрам от бренда «Яндекс Go». Сервис будет предоставлять только услуги такси.