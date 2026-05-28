«Коммерсантъ»: Flowwow отказался от продажи бизнеса «Яндексу»

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow отказался от продажи бизнеса «Яндексу», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, переговоры длились около девяти месяцев, однако стороны не смогли договориться об условиях сделки. В частности, Flowwow не устроили предложенные «Яндексом» финансовые условия.

Источник, близкий к «Яндексу», сообщил, что решение о покупке сервиса выносилось на совет директоров компании в конце апреля, но сделка в итоге не состоялась. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», основной причиной срыва переговоров стали разногласия по финальной оценке бизнеса.

Как пишет газета, стоимость Flowwow оценивается в 10–15 млрд руб. Сейчас компания находится в поиске нового инвестора. Во Flowwow заявили, что рассматривают различные сценарии дальнейшего развития и готовы обсуждать предложения, если они соответствуют долгосрочным интересам бизнеса и акционеров.

В феврале РБК писал, что Flowwow обсуждает продажу своего бизнеса. Одним из ключевых потенциальных покупателей был «Яндекс».

