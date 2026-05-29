Бизнес

«РСХБ финанс» взял управление над «Русагро»

Ведомости

ПАО «Группа "Русагро"» перешло в управление к ООО «РСХБ финанс» (структура Россельхозбанка). Это следует из базы данных ЕГРЮЛ.

В реестре запись появилась 28 мая.

5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры. Инстанция постановила обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счетов основателя компании Вадима Мошковича, а также изъять акции ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс».

Решение подлежит немедленному исполнению.

13 мая совет директоров ПАО «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

