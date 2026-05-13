СД «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.
Чистую прибыль компании в размере 459,9 млн руб. предлагается оставить в распоряжении компании и направить на погашение долговых обязательств, а также поддержание операционной деятельности.
5 мая котировки «Русагро» на Московской бирже выросли на фоне решения суда по иску Генпрокуратуры. Рост наблюдается после того, как 5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры. Суд постановил обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счетов основателя компании Вадима Мошковича, а также изъять акции ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс». Решение подлежит немедленному исполнению.