AFKS11,312-0,15%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,34+0,02%
СД «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Русагро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.

Чистую прибыль компании в размере 459,9 млн руб. предлагается оставить в распоряжении компании и направить на погашение долговых обязательств, а также поддержание операционной деятельности.

5 мая котировки «Русагро» на Московской бирже выросли на фоне решения суда по иску Генпрокуратуры. Рост наблюдается после того, как 5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры. Суд постановил обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счетов основателя компании Вадима Мошковича, а также изъять акции ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс». Решение подлежит немедленному исполнению.

