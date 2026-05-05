Акции «Русагро» выросли после решения суда по иску Генпрокуратуры

Ведомости

Котировки агрохолдинга «Русагро» на Московской бирже выросли на фоне решения суда по иску Генпрокуратуры. В 17:48 мск акции подорожали на 3,7% до 109,58 руб. за бумагу, к 18:12 мск рост скорректировался до 108,9 руб.

Рост наблюдается после того, как 5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры. Суд постановил обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счетов основателя компании Вадима Мошковича, а также изъять акции ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс». Решение подлежит немедленному исполнению.

При этом суд отказал в конфискации недвижимости Мошковича, сообщил «Ведомостям» участник процесса.

Стоимость изъятых акций «Русагро» на 18:00 5 мая оценивается в 68 533 037 561 руб. (65,34% от стоимости всех торгующихся на Мосбирже акций компании). Общая стоимость активов холдинга, по данным прокуратуры, оценивается более чем в 550 млрд руб., выручка – около 396 млрд руб.

Претензии к Мошковичу связаны с предполагаемыми нарушениями антикоррупционного законодательства в 2006–2014 гг., когда он занимал пост сенатора от Белгородской области. По версии надзорного ведомства, он сохранял контроль над бизнесом и использовал должностные полномочия в интересах компании.

В Генпрокуратуре также считают, что бизнесмен скрывал структуру владения активами, в том числе через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, которые могли использоваться для вывода прибыли за рубеж.

