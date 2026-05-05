MTSS218,85-0,23%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,5-0,15%
Суд конфисковал имущество Вадима Мошковича и 100% его акций в «Русагро»

Решение об этом будет исполняться немедленно
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства более 10 млрд руб. со счета основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Кроме того, суд изъял в казну государства акции головной компании холдинга – ПАО «Группа «Русагро», а также 100% доли в уставном капитале ООО «Финансовый ресурс». Решение приведено к немедленному исполнению.

Единственное из требований прокуратуры, которое не было удовлетворено судом, – это о конфискации недвижимости Мошковича, уточнил «Ведомостям» участник процесса.

Стоимость изъятых акций «Русагро» на 18:00 5 мая оценивается в 68 533 037 561 руб. (65,34% от стоимости всех торгующихся на Мосбирже акций компании)

По подсчетам «Ведомостей» на 4 мая, рыночная стоимость всего пакета акций составляла чуть более 101 млрд руб. В целом, на сегодняшний день, по оценке прокуратуры, стоимость активов «Русагро» превышает 550 млрд руб., а выручка – около 396 млрд руб. Холдинг объединяет сотни тысяч гектаров сельхозземель, перерабатывающие предприятия и животноводческие комплексы в ряде регионов России, писали «Ведомости».

Претензии к Мошковичу у надзорного ведомства возникли из-за нарушения антикоррупционного законодательства в период с 2006–2014 гг., когда он занимал должность сенатора от Белгородской области. По мнению прокуроров, в то время бизнесмен сохранял контроль над созданным им «Русагро» и использовал публичные полномочия в интересах холдинга.

Мошкович последовательно консолидировал активы в аграрном секторе еще до прихода в политику. На базе ряда компаний, включая «Авгур эстейт», «Шугаримпекс трэйдинг компани» и «Русагро», был сформирован холдинг, работавший в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, следует из иска. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что стремление Мошковича к дальнейшей капитализации бизнеса якобы стало одной из причин его перехода в Совет Федерации (СФ).

Судя по претензиям надзорного органа, после избрания в СФ бизнесмен, вопреки закону, не прекратил участие в управлении коммерческими структурами. Более того, его парламентская деятельность, пришли к выводу правоохранители, была «подчинена интересам аффилированных организаций».

Мошкович, по мнению Генпрокуратуры, занимался сокрытием реальной структуры владения активами. В декларациях не отражались сведения о ряде компаний, включая иностранные структуры, зарегистрированные на Кипре (что для сенаторов тоже запрещено законом). Эти юрисдикции, по версии прокуратуры, использовались для вывода прибыли за рубеж и маскировки бенефициарного контроля над «Русагро».

