«Русагро» рассказало о работе после ареста
Там уточнили, что выплата зарплаты, налогов, обязательных платежей и расчеты с контрагентами по хозяйственной деятельности разрешены в рамках наложенных мер. Обеспечительные меры не касаются повседневной операционной деятельности предприятий группы.
Обратить в доход государства активы Мошковича и Басова требовала Генпрокуратура. Среди ответчиков также указаны супруга основателя «Русагро» Ирина Быковская, экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга Юлия Трибунская.
Мошковича и Басова задержали в марте 2025 г. и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее в деле появились обвинения в легализации денег (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). В марте 2026 г. суд продлил арест фигурантам до 26 июня.