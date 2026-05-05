«Русагро» рассказало о работе после ареста

«Русагро» продолжает работать штатно. Производственные процессы, поставки, отгрузки и продажа продукции осуществляются без изменений. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Там уточнили, что выплата зарплаты, налогов, обязательных платежей и расчеты с контрагентами по хозяйственной деятельности разрешены в рамках наложенных мер. Обеспечительные меры не касаются повседневной операционной деятельности предприятий группы.

4 мая Хамовнический суд Москвы избрал обеспечительный арест на имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова по делу о мошенничестве. Арест наложен на движимое и недвижимое имущество Мошковича и 100% акций «Русагро» и других компаний.

Обратить в доход государства активы Мошковича и Басова требовала Генпрокуратура. Среди ответчиков также указаны супруга основателя «Русагро» Ирина Быковская, экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга Юлия Трибунская.

Мошковича и Басова задержали в марте 2025 г. и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее в деле появились обвинения в легализации денег (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). В марте 2026 г. суд продлил арест фигурантам до 26 июня.

