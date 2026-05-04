Суд наложил арест на все имущество и 100% акций «Русагро» Мошковича
Арест наложен на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на 100% акций «Русагро» и других компаний.
Согласно судебным материалам, стоимость «Русагро» оценивается Генпрокуратурой в 550 млрд руб., валовая прибыль – более 74 млрд руб. Ежегодная выручка компании составляет около 400 млрд руб.
Обратить в доход государства активы основателя «Русагро» и бывшего гендиректора компании Басова требовала Генпрокуратура. В числе ответчиков, помимо них, указаны супруга Мошковича Ирина Быковская, а также экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга Юлия Трибунская.
Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее в деле появились обвинения в легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). В марте суд продлил арест фигурантам до 26 июня.