Главная / Бизнес /

Суд наложил арест на все имущество и 100% акций «Русагро» Мошковича

Хамовнический суд Москвы избрал обеспечительный арест на все имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова по делу о мошенничестве, передает «Интерфакс».

Арест наложен на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на 100% акций «Русагро» и других компаний.

Согласно судебным материалам, стоимость «Русагро» оценивается Генпрокуратурой в 550 млрд руб., валовая прибыль – более 74 млрд руб. Ежегодная выручка компании составляет около 400 млрд руб.

Обратить в доход государства активы основателя «Русагро» и бывшего гендиректора компании Басова требовала Генпрокуратура. В числе ответчиков, помимо них, указаны супруга Мошковича Ирина Быковская, а также экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга Юлия Трибунская.

Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее в деле появились обвинения в легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). В марте суд продлил арест фигурантам до 26 июня.

