Суд наложил арест на все имущество и 100% акций «Русагро» Мошковича

Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее в деле появились обвинения в легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). В марте суд продлил арест фигурантам до 26 июня.