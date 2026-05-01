Прокуратура попросила обратить в доход государства активы основателя «Русагро»

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову с требованием обратить их имущество в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации участника процесса, беседа по иску назначена на 4 мая.

«Хамовнический районный суд Москвы получил многомиллиардный антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора об обращении в доход государства движимого, недвижимого имущества и доходов лиц, замещающих государственные должности», – сообщил собеседник издания.

Ответчиками по иску, помимо Мошковича и Басова, проходят супруга бизнесмена Ирина Быковская, а также бывший глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга Юлия Трибунская, работавшая до этого в ВЭБ.РФ.

Генпрокуратура также требует изъять активы компаний ООО «Финансовый ресурс» и производственно-коммерческой компании «Профит», занимающихся предоставлением займов. Общая сумма требований не раскрывается.

24 марта сообщалось, что суд продлил арест Мошковичу и Басову до 26 июня. Они были задержаны в марте 2025 г. и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее в деле появились обвинения в легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ).

Расследование было завершено в начале февраля. Следствие оценивало общий ущерб и объем легализации в 86 млрд руб. По данным источников «Ведомостей», речь идет о предполагаемом хищении 85% холдинга «Солнечные продукты» и обязательствах перед 18 кредиторами.

Кроме того, в июле 2025 г. в отношении Мошковича возбудили отдельное дело о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие считает, что чиновник получил охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. в обмен на содействие бизнесу, тогда как защита настаивает, что это был подарок.

15 апреля появились данные, что суд арестовал почти 50 млрд руб. на счетах близкой к Мошковичу компании.

