Прокуратура попросила обратить в доход государства активы основателя «Русагро»

24 марта сообщалось, что суд продлил арест Мошковичу и Басову до 26 июня. Они были задержаны в марте 2025 г. и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее в деле появились обвинения в легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ).