Основатель «Русагро» Мошкович не признал вину о делу о мошенничестве

Мошкович и Басов были арестованы в марте 2025 г. Следствие полагает, что они склонили бизнесмена Владислава Бурова к продаже 85% акций компании «Солнечные продукты». При этом они пообещали вложить инвестиции, однако обязательства так и не выполнили. Мошковичу и Басову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК и 201 УК).