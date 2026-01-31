Газета
Основатель «Русагро» Мошкович не признал вину о делу о мошенничестве

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович и бывший генеральный директор компании Максим Басов отрицают свою вину по уголовному делу, в рамках которого их обвиняют в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации похищенных денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Мошкович также не признал обвинения в даче взятки экс‑замглавы администрации Тамбовской области Сергею Иванову (по ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Ранее в ходе расследования к изначальному обвинению в мошенничестве были добавлены статьи о преднамеренном банкротстве и легализации похищенных денег. При этом обвинение в злоупотреблении полномочиями было исключено.

В настоящее время Мошковичу грозит наказание в виде лишения свободы сроком свыше 20 лет.

Мошкович и Басов были арестованы в марте 2025 г. Следствие полагает, что они склонили бизнесмена Владислава Бурова к продаже 85% акций компании «Солнечные продукты». При этом они пообещали вложить инвестиции, однако обязательства так и не выполнили. Мошковичу и Басову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК и 201 УК). 

Изначально размер ущерба оценивался в 30 млрд руб., но позднее сумма была увеличена до 48 млрд руб. В числе потерпевших признаны 17 компаний.

На заседании 10 декабря 2025 г. защита Мошковича утверждала, что в 2019 г. Иванову передали охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. как подарок, а не как взятку. По версии следствия, в обмен на ружье чиновник якобы оказывал содействие бизнесу «Русагро» в регионе.

