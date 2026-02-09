Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили новое обвинение в легализации средств

Мошкович – российский бизнесмен. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания и недвижимостью. В 1997 г. приобрел свой первый крупный актив в АПК – сахарный завод во Ржеве. К началу 2000-х Мошкович владел уже четырьмя предприятиями, которые в 2003 г. объединил в группу «Русагро». Сюда же вошли и другие сельхозактивы. Сейчас группа – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Он сооснователь также одного из крупнейших девелоперов Москвы – Level Group. Из проектной декларации объектов девелопера следует, что ему по-прежнему принадлежит 44% группы, но там его участие в бизнесе отрицают.