Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили новое обвинение в легализации средств

Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили новое обвинение в легализации средствСумма претензий по его делу увеличилась до 86 млрд рублей, узнали «Ведомости»
Расследование уголовного дела в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова завершилось.
Изначально в уголовном деле речь шла о двух эпизодах (ст. 201 и ст. 159 УК, злоупотребление полномочиями и особо крупное мошенничество). Но в окончательной редакции обвинения добавились еще две статьи – 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 196 УК (преднамеренное банкротство), утверждают два источника, близких к следствию. При этом обвинение в злоупотреблении полномочиями было исключено.
Вменяемая Мошковичу и Басову сумма ущерба и размера легализации достигла 86 млрд руб. По словам одного из собеседников «Ведомостей», она включает в себя якобы хищение 85% холдинга «Солнечные продукты» у Владислава Бурова, а также неудовлетворенные требования 18 кредиторов холдинга и размер предполагаемой легализации.
В итоговом обвинении говорится, что Мошкович и Басов, «обладая информацией о финансово-хозяйственном положении группы компаний «Солнечные продукты», перспективах ее развития и прибыльной деятельности, понимали, что рыночная стоимость 1020 обыкновенных акций компании «Квартлинк» (холдинговая компания группы) составляет 50 085 337 474,46 руб.». Но в 2018 г. они приобрели у структур Бурова право собственности на эти акции по номинальной цене 1 евро/шт.
Сразу после завладения акциями холдинга, по версии следствия, Мошкович и Басов решили его обанкротить. Для этого также в 2018 г. у Россельхозбанка были выкуплены права требования к «Солнечным продуктам» на 34,7 млрд руб. Затем искусственно была создана незначительная просрочка по кредиту, из-за которой предприниматели «умышленно организовали предъявление требований о досрочном погашении кредиторской задолженности в размере 608 млн руб.». В результате банкротства 18 кредиторов «Солнечных продуктов» не получили выплаты на 7,5 млрд руб.
После этого, рассказывает источник «Ведомостей», Мошкович и Басов совершили легализацию полученного в результате преступления имущества, заключающуюся, по версии следствия, в участии компаний группы «Русагро» в открытых торгах по реализации имущества компаний холдинга «Солнечные продукты» АО «Аткарский маслоэкстракционный завод», ООО «Волжский терминал», АО «Жировой комбинат» в ходе банкротства. Победив в торгах, группа «Русагро» купила у названных компаний имущество на сумму свыше 28,6 млрд руб., что и называется следствием предметом легализации.
Гражданские иски по делу на соответствующие суммы заявлены одновременно и к Мошковичу, и к Басову. В случае их удовлетворения каждому из них будет предъявлена полная сумма всех требований. Как ожидается, ознакомление с материалами дела у фигурантов займет несколько месяцев. После этого дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Басов и Мошкович категорически отвергают предъявленные им обвинения. Адвокаты обвиняемых от комментариев пока воздержались.
В июле 2025 г. против Мошковича было возбуждено еще одно дело – о даче взятки. По версии следствия, в 2019 г. он передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Взамен чиновник якобы оказывал содействие бизнесу «Русагро» в регионе. Иванов, как и Мошкович, находится в СИЗО.
Мошкович – российский бизнесмен. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания и недвижимостью. В 1997 г. приобрел свой первый крупный актив в АПК – сахарный завод во Ржеве. К началу 2000-х Мошкович владел уже четырьмя предприятиями, которые в 2003 г. объединил в группу «Русагро». Сюда же вошли и другие сельхозактивы. Сейчас группа – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Он сооснователь также одного из крупнейших девелоперов Москвы – Level Group. Из проектной декларации объектов девелопера следует, что ему по-прежнему принадлежит 44% группы, но там его участие в бизнесе отрицают.
В 2006–2014 гг. Мошкович был сенатором от Белгородской области, затем вернулся в бизнес. В 2013 г. Forbes назвал его одним из богатейших чиновников (13-я строчка рейтинга) с состоянием в $2,1 млрд.
Холдинг «Солнечные продукты» выпускал подсолнечное масло, маргарин, майонез под брендами «Россиянка», «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко» и проч. В него входили три масложировых комбината суммарной мощностью 500 000 т продукции в год, а также три маслоэкстракционных завода в Аткарске, Армавире, Балакове общей мощностью 4700 т маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 000 т и сельскохозяйственные земли в Саратовской области.
В августе 2015 г. на одном из основных заводов холдинга – ООО «Волжский терминал» произошел взрыв, из-за которого производство остановилось на год. С тех пор холдинг испытывал серьезные финансовые затруднения и был вынужден серьезно увеличить долговую нагрузку. Приобретенные «Русагро» у Россельхозбанка права требования к структурам «Солнечных продуктов» (34,7 млрд руб.) составляли порядка 80% общего долга «Солнечных продуктов». В том числе за счет аренды заводов и комбинатов «Солнечных продуктов» по итогам 2019 г. объем производства масложировой продукции «Русагро» вырос почти в 2,4 раза до 1,8 млн т.
В 2019 г. «Русагро» инициировала банкротство компаний холдинга «Солнечные продукты», которые к тому моменту уже начали процедуру добровольной ликвидации. Причиной стала просрочка по процентам на 8 млн руб. Миноритарные кредиторы сочли, что она была создана искусственно под влиянием «Русагро», чтобы досрочно потребовать возврат основного долга и начать контролируемое банкротство. Они опасались, что по итогам этой процедуры большую часть долга вернет «Русагро», а миноритарные кредиторы останутся ни с чем.
Их позицию в начале 2020 г. поддержал 12-й Арбитражный апелляционный суд: его решением агрохолдинг был исключен из реестра кредиторов. Вышестоящая инстанция это решение отменила, ссылаясь на то, что действия «Русагро» не были причиной банкротства, в связи с чем «Русагро» является добросовестным кредитором. В октябре 2020 г. Верховный суд признал законной схему банкротства «Солнечных продуктов» и не стал исключать «Русагро» из реестра кредиторов. Но в марте 2025 г. по этим обстоятельствам было возбуждено уголовное дело.