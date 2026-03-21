Основателю «Русагро» Мошковичу продлили арест до 26 июня
Мосгорсуд до 26 июня продлил арест основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Об этом «Ведомостям» сообщил один из участников процесса.
Мошкович и Басов были арестованы в марте 2025 г. Им предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК и 201 УК). В окончательной редакции обвинения добавились еще две статьи – 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 196 УК (преднамеренное банкротство).
Расследование было завершено в начале февраля. Сумма ущерба и размера легализации достигла 86 млрд руб. По информации источников «Ведомостей», она включает в себя якобы хищение 85% холдинга «Солнечные продукты» у Владислава Бурова, а также неудовлетворенные требования 18 кредиторов холдинга и размер предполагаемой легализации.
В июле 2025 г. против Мошковича было возбуждено еще одно дело – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. Защита Мошковича настаивает, что в 2019 г. Иванову передали охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. как подарок, а не как взятку. По версии следствия, в обмен на ружье чиновник якобы оказывал содействие бизнесу «Русагро» в регионе.