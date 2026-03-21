Основателю «Русагро» Мошковичу продлили арест до 26 июня

В июле 2025 г. против Мошковича было возбуждено еще одно дело – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. Защита Мошковича настаивает, что в 2019 г. Иванову передали охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. как подарок, а не как взятку. По версии следствия, в обмен на ружье чиновник якобы оказывал содействие бизнесу «Русагро» в регионе.