«Ведомости» узнали, почему суд арестовал 100% акций «Русагро» Вадима Мошковича

«Ведомости» узнали, почему суд арестовал 100% акций «Русагро» Вадима МошковичаВ Генпрокуратуре считают, что, будучи сенатором, он скрытно продолжал контролировать бизнес
- Претензии к управлению «Русагро» в сенатский период Мошковича
- Динамика активов с 2006 по 2014 годы
- Субсидии и взаимодействие с регионами после отставки
- Иск о конфискации и аргументы защиты
- Обстоятельства уголовного преследования
Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях бывшего сенатора от Белгородской области (2006–2014 гг.). Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска. По мнению надзорного ведомства, в тот период бизнесмен сохранял контроль над созданным им «Русагро» и использовал публичные полномочия в интересах холдинга.
Иск был принят к производству в Хамовническом суде Москвы. Подготовительное заседание состоится 5 мая.
Слияние бизнеса и власти
Мошкович последовательно консолидировал активы в аграрном секторе еще до прихода в политику. На базе ряда компаний, включая «Авгур эстейт», «Шугаримпекс трэйдинг компани» и «Русагро», был сформирован холдинг, работавший в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, отмечается в иске. По версии надзорного ведомства, стремление к дальнейшей капитализации бизнеса якобы стало одной из причин его перехода в Совет Федерации (СФ).
Судя по претензиям надзорного органа, после избрания в СФ бизнесмен вопреки закону не прекратил участие в управлении коммерческими структурами. Более того, его парламентская деятельность, пришли к выводу правоохранители, была «подчинена интересам аффилированных организаций».
Мошкович, по мнению Генпрокуратуры, занимался сокрытием реальной структуры владения активами. В декларациях не отражались сведения о ряде компаний, включая иностранные структуры, зарегистрированные на Кипре (что для сенаторов тоже запрещено законом). Эти юрисдикции, по версии прокуратуры, использовались для вывода прибыли за рубеж и маскировки бенефициарного контроля над «Русагро».
Это дало плоды
За период работы Мошковича в верхней палате парламента бизнес холдинга существенно вырос. Земельный банк увеличился примерно в 10 раз – с 50 000 га более чем до 500 000 га. Надзорное ведомство также утверждает, что часть сельхозугодий была передана структурам холдинга без проведения торгов и без оплаты их рыночной стоимости. Финансовые показатели тоже выросли: чистая прибыль увеличилась с 163 млн руб. до 5,8 млрд в год.
Параллельно, по данным прокуратуры, развивалось и девелоперское направление бизнеса. В 2009–2011 гг. на базе компании «Масштаб» была создана группа A101, специализирующаяся на строительстве жилья (в 2015 г. он продал ее группе «Сафмар» Михаила Гуцериева). О своем участии в этом бизнесе Мошкович, как утверждается, также не уведомил в установленном порядке. К 2015 г. капитализация девелоперского проекта превысила 40 млрд руб.
И создало почву
После досрочного прекращения полномочий сенатора в 2014 г. взаимодействие с региональными властями, по версии истца, продолжилось. В частности, речь идет о Тамбовской области, где структуры «Русагро» в 2015–2019 гг. получили бюджетные субсидии и налоговые льготы на сумму свыше 13,5 млрд руб. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников, курировавших агропромышленный комплекс.
На сегодняшний день, по оценке прокуратуры, стоимость активов «Русагро» превышает 550 млрд руб., а выручка – около 396 млрд руб. Холдинг объединяет сотни тысяч гектаров сельхозземель, перерабатывающие предприятия и животноводческие комплексы в ряде регионов России.
Кроме того, из искового заявления следует, что акции материнской компании были распределены между доверенными лицами, включая родственников, а часть недвижимости оформлена на супругу. Надзорное ведомство рассматривает это как попытку скрыть происхождение активов и закрепить их за номинальными владельцами. В Генпрокуратуре считают, что совокупность выявленных нарушений свидетельствует о системном использовании служебного положения для извлечения коммерческой выгоды.
В связи с этим ведомство настаивает на обращении в доход государства имущества, принадлежащего Мошковичу и другим ответчикам, а также о конфискации 100% акций «Русагро», принадлежащих ему. Вместе с ним ответчиком по иску проходит бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов.
Защита удивляется
Как писали «Ведомости», расследование уголовного дела в отношении Мошковича и Басова завершилось. Оба категорически отвергают претензии следствия (см. врез) и настаивают на своей невиновности. Вменяемая им сумма ущерба и размера легализации достигла 86 млрд руб.
По словам адвоката Басова Дмитрия Кравченко, иск и то, как он рассматривается, вызывает лишь недоумение.
В чем обвиняют Мошковича
«Если иск подан 30 апреля перед праздниками, а суд в тот же день назначает сразу два дня заседания на ближайшие два рабочих дня и при этом в деле больше 100 томов, явку Басова в суд не обеспечивают, всех материалов дела ему не дают, а саму копию иска вручают ему в тюрьме примерно во время начала первого заседания – можно ли это все вообще назвать судебным разбирательством?» – говорит адвокат.
Также у представителей Басова есть содержательные претензии к иску: «Требования прокуроров строятся на том, что Мошкович якобы делал что-то коррупционное. Фамилия Басова в обосновании иска встречается один раз – как «доверенного лица» Мошковича. Как можно всерьез утверждать, что Басов, который ушел из «Русагро» больше четырех лет назад и с тех пор работал в СУЭК, СГК, «Глория Джинс» на руководящих позициях, владел активами в интересах Мошковича «для размытия структуры владения холдингом»? При чем тут доли в других компаниях и личные деньги Басова? Ответов на эти вопросы прокуроры не дают. Надеемся, что суд не будет выносить неправосудных решений».
Чем известен Мошкович
Мошкович – российский бизнесмен. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания и недвижимостью. В 1997 г. приобрел свой первый крупный актив в АПК – сахарный завод во Ржеве. К началу 2000-х Мошкович владел уже четырьмя предприятиями, которые в 2003 г. объединил в группу «Русагро». Сюда же вошли и другие сельхозактивы. Сейчас группа – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Он сооснователь также одного из крупнейших девелоперов Москвы – Level Group. В отчетности компании за 2025 г. сказано, что он по-прежнему контролирует 48,5% группы. В Level Group от комментариев отказались.
В 2006–2014 гг. Мошкович был сенатором от Белгородской области, затем вернулся в бизнес. В 2013 г. Forbes назвал его одним из богатейших чиновников (13-я строчка рейтинга) с состоянием в $2,1 млрд.
Холдинг «Солнечные продукты» выпускал подсолнечное масло, маргарин, майонез под брендами «Россиянка», «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко» и проч. В него входили три масложировых комбината суммарной мощностью 500 000 т продукции в год, а также три маслоэкстракционных завода в Аткарске, Армавире, Балакове общей мощностью 4700 т маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 000 т и сельскохозяйственные земли в Саратовской области.
В 2019 г. «Русагро» инициировала банкротство компаний холдинга «Солнечные продукты», которые к тому моменту уже начали процедуру добровольной ликвидации. Причиной стала просрочка по процентам на 8 млн руб. Миноритарные кредиторы сочли, что она была создана искусственно под влиянием «Русагро», чтобы досрочно потребовать возврат основного долга и начать контролируемое банкротство. Они опасались, что по итогам этой процедуры большую часть долга вернет «Русагро», а миноритарные кредиторы останутся ни с чем.
Их позицию в начале 2020 г. поддержал 12-й Арбитражный апелляционный суд: его решением агрохолдинг был исключен из реестра кредиторов. Вышестоящая инстанция это решение отменила, ссылаясь на то, что действия «Русагро» не были причиной банкротства, в связи с чем «Русагро» является добросовестным кредитором. В октябре 2020 г. Верховный суд признал законной схему банкротства «Солнечных продуктов» и не стал исключать «Русагро» из реестра кредиторов. Но в марте 2025 г. по этим обстоятельствам было возбуждено уголовное дело.