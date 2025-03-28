Как бизнесмен Буров связан с уголовным делом против основателя «Русагро»

В постановлении говорится, что Басов и Мошкович якобы убедили Бурова в необходимости продажи акций, составляющих 85% уставного капитала, обещая инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций для восстановления платежеспособности группы компаний, сказал адвокат Басова Руслан Кожура. «Неясно, было ли это заблуждение со стороны Бурова относительно намерений Мошковича и Басова или же они сами ввели его в заблуждение. Следовательно, никакие обязательства не были конкретно указаны и не объяснено, что именно не было выполнено», – пояснил защитник, указав, что из договора купли-продажи акций следует, что продавец получил полную оплату до подписания договора. Также следствие подробно описывает бизнес-операции, связанные с договором, заключенным с Буровым в отношении компаний «Солпро» и «Квартлинк» (единственный владелец саратовского производителя жиров и масел ООО «Солнечные продукты», которое с января 2019 г. находится в стадии ликвидации), отметил Кожура. Но участие в бизнес-операциях само по себе не является доказательством причастности Басова к инкриминируемому преступлению, т. е. к мошенничеству, настаивал он: «Для того чтобы утверждать о его причастности, необходимо доказать, что он был вовлечен в способ совершения мошенничества, т. е. в обман».