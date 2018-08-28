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Володин ответил на расследование ФБК о квартире его матери

Спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые прокомментировал публикацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о квартире его матери Лидии Барабановой, подчеркнув, что она купила ее на свои деньги. Об этом он рассказал журналистам, сообщает телеканал «Дождь». Ранее председатель нижней палаты парламента отказывался комментировать расследование, как и подтвердить то, что Барабанова – его мать.

По словам Володина, Барабанова купила квартиру 10 лет назад на свои деньги, которые получила от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Как рассказал Володин, в эту компанию он вложился вместе со своей сестрой, а затем она передала свою долю матери. Совладельцами «Солнечных продуктов» вместе с матерью они были с 1999 г., владели примерно третью акций компании, сказал Володин. В 2007 г. он решил продать доли своему бизнес-партнеру Владиславу Бурову примерно за $200 млн, и Барабанова получила около половины этой суммы, сообщил спикер Госдумы. Все деньги перевели в рубли, подчеркнул Володин. «Поэтому квартиру она купила на свои деньги», – заключил он.

ФБК, основанный Алексеем Навальным, 16 августа со ссылкой на выписку из Росреестра сообщил о том, что Лидия Барабанова – владелица квартиры площадью 400 кв. м на Мичуринском проспекте. О том, что Барабанова – мать Володина, сообщали «Медуза» и «Собеседник». Как следует из выписки, дата государственной регистрации права – 9 декабря 2011 г. Стоимость квартиры ФБК оценил в 230 млн руб. Володин отметил, что не знает точной суммы покупки квартиры и что квартира стоила существенно дешевле. Недвижимость Барабанова купила еще в 2008 г. по договору о долевом участии в строительстве, сказал спикер Госдумы.

По данным ФБК, Барабанова ранее владела девятью компаниями. Десятая, «Холдинг Днепрово», с уставным капиталом в 10 млн руб. была зарегистрирована 3 августа. Как считает фонд, Барабанова – «номинальный владелец квартиры, акций и долей в хозяйственных обществах», а сделки являются «притворными, прикрывающими сделки по приобретению квартиры <...> а также долей и акций <...> на имя Володина В. В.».

ФБК считает, что Володин нарушил закон о статусе депутатов Госдумы, который обязывает депутатов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Также закон предполагает, что если депутат ведет предпринимательскую деятельность, то его полномочия прекращаются досрочно. Фонд направил в Генпрокуратуру заявление с требованием внести в Госдуму представление о досрочном прекращении полномочий Володина.