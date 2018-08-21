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Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался комментировать «Коммерсанту» расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который утверждает, что политик занимается предпринимательской деятельностью и владеет квартирой на Мичуринском проспекте в Москве. Корреспонденту издания Володин заявил, что вправе не комментировать свою личную жизнь. Он также отказался уточнить, является ли Лидия Барабанова, упомянутая в расследовании ФБК, его матерью.

Свое расследование Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал 16 августа. В нем утверждается, что предполагаемая мать Володина 82-летняя Лидия Барабанова владеет квартирой площадью 400 кв. м на Мичуринском проспекте. О том, что Барабанова является матерью Володина, писали «Собеседник» и «Медуза». В ФБК считают, что квартира Барабановой может стоить 230 млн руб. В расследовании сказано, что Лидия Барабанова ранее владела девятью компаниями, а десятая, «Холдинг Днепрово», с уставным капиталом 10 млн руб., была зарегистрирована 3 августа.

Фонд борьбы с коррупцией считает, что Барабанова – «номинальный владелец квартиры, акций и долей в хозяйственных обществах», а сделки по приобретению этого имущества являются «притворными, прикрывающими сделки по приобретению квартиры <…>, а также долей и акций <…> на имя Володина В. В.».

ФБК считает, что Володин нарушил закон о статусе депутатов Госдумы – он обязывает депутатов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Закон также предусматривает, что полномочия депутата прекращаются досрочно, если он ведет предпринимательскую деятельность. На основании этого ФБК потребовал от генпрокурора Юрия Чайки внести в Госдуму представление о досрочном прекращении депутатских полномочий Володина. Соответствующее заявление за подписью директора ФБК Романа Рубанова организация направила в Генпрокуратуру (ранее «Ведомости» ознакомились с заявлением).

На запрос «Ведомостей» Володин пока не ответил. В пресс-службе Генпрокуратуры в пятницу пообещали «позднее» ответить на вопрос, поступило ли заявление в ведомство. Навальный ранее отказался отвечать на вопрос «Ведомостей», почему он считает квартиру Лидии Барабановой квартирой Володина.

В воскресенье, 19 августа, «Ведомости» получили выписку из Росреестра. В ней указано, что квартирой на Мичуринском проспекте владеет Лидия Барабанова.