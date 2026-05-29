Роспотребнадзор остановил продажу 64,5 миллиона бутылок «Джермука»

Ведомости

Роспотребнадзор направил оператору маркировки «Честный знак» предписание дополнительно ограничить продажу 64,5 млн единиц минеральной воды «Джермук» ЗАО «Джермук групп» из Армении. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

Основанием стали результаты контроля качества продукции. В воде обнаружили превышение содержания гидрокарбонат-иона, а также хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре считают, что подобные отклонения способны вводить покупателей в заблуждение относительно лечебных характеристик воды и потенциально могут негативно сказаться на здоровье потребителей.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2026 г. система «Честный знак» уже заблокировала продажу 38,4 млн единиц воды «Джермук» в розничных сетях и онлайн-каналах.

23 мая стало известно, что в результате запрета ведомства остановлены продажи 37 млн бутылок «Джермука». Блокировка затронула минеральную, природную, лечебно-столовую питьевую и газированную воды, включая варианты с добавками. Вода выпускалась в ПЭТ- и стеклянной таре объемом 0,33 л, 0,5 л, 1 л и 1,5 л.

Ограничения начали действовать с 22 мая 2026 г. В Роспотребнадзоре пояснили, что продукция не соответствует информации, указанной на маркировке, что нарушает требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

