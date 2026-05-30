Водка в России подорожала на 15% за год

С 1 января 2026 г. акциз на алкоголь крепче 18 градусов вырос с 740 до 824 руб. за 1 л безводного этилового спирта. Одновременно Минфин повысил минимальную розничную цену на водку до 409 руб. за бутылку 0,5 л. По данным Росстата, в феврале 2026 г. средняя стоимость литра водки достигла 948,48 руб., что на 16% больше, чем годом ранее.