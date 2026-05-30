CNY Бирж.10,487+0,26%BISVP11,62+0,96%ARSA7,28+0,14%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,33+0,15%
Водка в России подорожала на 15% за год

Средние розничные цены на водку по состоянию на 18 мая выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года рост составил 12,2%. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, передает ТАСС.

«Одна из главных причин удорожания – увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара», – пояснил он.

Востриков также отметил, что дополнительное влияние на цены оказывают рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики и комплектующих.

С 1 января 2026 г. акциз на алкоголь крепче 18 градусов вырос с 740 до 824 руб. за 1 л безводного этилового спирта. Одновременно Минфин повысил минимальную розничную цену на водку до 409 руб. за бутылку 0,5 л. По данным Росстата, в феврале 2026 г. средняя стоимость литра водки достигла 948,48 руб., что на 16% больше, чем годом ранее.

