Петербург обогнал Москву по средней стоимости летнего тура
Москва стала одним из самых доступных направлений летних туров по России без перелета. Об этом сообщает АТОР. На двоих 4-5 ночей обойдутся в 25 000–30 000 руб. Чуть дороже Санкт-Петербург: 40 000-60 000 руб. на ту же продолжительность. Подмосковье обойдется в 95 000-125 000 руб. за неделю.
Как сообщили в ассоциации туроператоров, рост цен на внутреннем рынке замедлился. По оценке экспертов, повышение составляет 4-6%, что примерно вдвое меньше, чем в 2025 г. При этом по отдельным направлениям динамика различается.
Самый популярный регион – Краснодарский край – показал практически стабильные цены: средний чек на двоих за 9 ночей без перелета составляет 100 000–130 00 руб. (год назад – 100 000-127 000 руб). В Крыму, напротив, отдых заметно подорожал: 117 000–150 000 на двоих за 10 ночей против 100 000-120 000 в прошлом году. Также в лидерах по удорожанию – Кавказские Минеральные Воды (140 000–150 000 руб. против 123 000– 130 000 годом ранее).
Эксперты АТОР отмечают новый тренд: туристы все чаще экономят на дороге, выбирая личный автомобиль для поездок на близкие расстояния вместо перелета.
Сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» сообщал, что Санкт-Петербург второй год подряд возглавляет рейтинг самых популярных направлений у российских туристов на выходные, приуроченные к 14 февраля. В топ-10 городов, куда россияне отправились 14–15 февраля, вошли также Москва, Казань, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль и Минск.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в 2025 г. Москва стала самым популярным направлением для внутреннего туризма в России. В тройке лидеров – Краснодарский край и Санкт-Петербург.