Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%BISVP11,7+1,65%ARSA7,22-0,69%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Петербург обогнал Москву по средней стоимости летнего тура

Ведомости

Москва стала одним из самых доступных направлений летних туров по России без перелета. Об этом сообщает АТОР. На двоих 4-5 ночей обойдутся в 25 000–30 000 руб. Чуть дороже Санкт-Петербург: 40 000-60 000 руб. на ту же продолжительность. Подмосковье обойдется в 95 000-125 000 руб. за неделю.

Как сообщили в ассоциации туроператоров, рост цен на внутреннем рынке замедлился. По оценке экспертов, повышение составляет 4-6%, что примерно вдвое меньше, чем в 2025 г. При этом по отдельным направлениям динамика различается.

Самый популярный регион – Краснодарский край – показал практически стабильные цены: средний чек на двоих за 9 ночей без перелета составляет 100 000–130 00 руб. (год назад – 100 000-127 000 руб). В Крыму, напротив, отдых заметно подорожал: 117 000–150 000 на двоих за 10 ночей против 100 000-120 000 в прошлом году. Также в лидерах по удорожанию – Кавказские Минеральные Воды (140 000–150 000 руб. против 123 000– 130 000 годом ранее).

Эксперты АТОР отмечают новый тренд: туристы все чаще экономят на дороге, выбирая личный автомобиль для поездок на близкие расстояния вместо перелета.

Сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» сообщал, что Санкт-Петербург второй год подряд возглавляет рейтинг самых популярных направлений у российских туристов на выходные, приуроченные к 14 февраля. В топ-10 городов, куда россияне отправились 14–15 февраля, вошли также Москва, Казань, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль и Минск. 

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в 2025 г. Москва стала самым популярным направлением для внутреннего туризма в России. В тройке лидеров – Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь