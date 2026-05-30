Финская обувная фабрика Kuoma закрылась после ухода с рынка РФ
Финский бренд обуви Kuoma, широко известный благодаря маркировке «Сделано в Финляндии», перенес часть производства за границу. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. Старейшая фабрика бренда на территории страны закрывается.
Культовый бренд потерял продажи на российском рынке, его оборот упал примерно на треть после начала конфликта на Украине. В 2025 г. компания зафиксировала убытки более чем в миллион евро.
Компания сейчас отшивает некоторые детали в Латвии и Индонезии, вызывая споры о правомочности наклейки финского ярлыка. На официальном сайте Kuoma заявляет, что обувь производится на фабриках в Южном Саво. Однако сшивание голенищ фирменных сапог-труб осуществляется в Латвии, хотя в целом около 70% производства этой модели остаtтся в Финляндии. В других моделях доля финских материалов и труда значительно ниже: например, в зимнем ботинке Kulkija только подошва и стелька сделаны в Финляндии, а шнурки и остальные компоненты поставляются из Индонезии.
Генеральный директор Санна Киттеля отрицает обман потребителей. Киттеля заявляет, что производственная практика Kuoma соответствует правилам использования финского «Знака ключевого флага», который требует, чтобы продукт был произведен в Финляндии с долей местного содержания не менее 50% себестоимости.
В ноябре 2025 г. Bloomberg писал, что закрытие границы с Россией нанесло «сокрушительный» удар по экономике финской Южной Карелии. Ежедневные потери региона только от туризма достигают 1 млн евро. Результат – резкий скачок безработицы и массовое закрытие магазинов.