Финская обувная фабрика Kuoma закрылась после ухода с рынка РФ

Компания сейчас отшивает некоторые детали в Латвии и Индонезии, вызывая споры о правомочности наклейки финского ярлыка. На официальном сайте Kuoma заявляет, что обувь производится на фабриках в Южном Саво. Однако сшивание голенищ фирменных сапог-труб осуществляется в Латвии, хотя в целом около 70% производства этой модели остаtтся в Финляндии. В других моделях доля финских материалов и труда значительно ниже: например, в зимнем ботинке Kulkija только подошва и стелька сделаны в Финляндии, а шнурки и остальные компоненты поставляются из Индонезии.