Сервис OneTwoTrip начал поиск нового владельца

Сервис OneTwoTrip начал поиск нового владельцаАктив компании оценивается в 2–10 млрд рублей
Сервис онлайн-бронирования путешествий OneTwoTrip выставлен на продажу и уже несколько месяцев ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным источникам издания, предложения о продаже бизнеса начали направляться возможным покупателям около полугода назад. Оценки стоимости компании существенно различаются: одни участники рынка считают, что актив может стоить от 5 млрд до 10 млрд руб., другие оценивают его примерно в 2 млрд руб., исходя из относительно небольшой доли на рынке онлайн-бронирования. Несмотря на разницу в оценках, эксперты сходятся во мнении, что основная ценность OneTwoTrip заключается в узнаваемом бренде и сформированной клиентской базе, которая позволяет новому владельцу быстро укрепить позиции в туристическом сегменте.
Потенциальными претендентами на покупку платформы называют банки, развивающие собственные экосистемы, а также крупных игроков туристической отрасли. По мнению экспертов, сделка вписывается в общий тренд консолидации рынка travel-tech. В последние годы крупные компании активно наращивают присутствие в сфере туристических услуг через покупки профильных активов. Так, в 2025 г. «Яндекс» приобрел сервис «Академ-Онлайн» для развития направления делового туризма, а Wildberries & Russ стала владельцем туроператора Fun & Sun.
OneTwoTrip был основан в 2011 г. предпринимателем Петром Кутисом и стал одним из первых крупных российских сервисов онлайн-бронирования авиабилетов. За время работы компания привлекла инвестиции международных фондов, включая Atomico, Phenomen Ventures, Goldman Sachs и VNV. По собственным данным платформы, ее услугами пользуются более 11 млн путешественников, а через сервис доступны предложения сотен авиакомпаний и миллионов объектов размещения по всему миру.
По итогам 2025 г. выручка управляющей компании сервиса составила 4,3 млрд руб., а чистая прибыль сократилась до 46,6 млн руб.
26 февраля руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова заявила о росте числа туристических объектов в 10% с 1 января по 24 февраля 2026 г. По ее словам, речь идет о российских гостиницах. Число же международных средств размешения выросло в 29 раз. Шелехова отметила, что всего на OneTwoTrip представлено более 3 млн отелей.