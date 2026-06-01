Wildberries запустила тестирование ИИ-сравнения товаров

Wildberries, входящая в группу RWB, запустила в тестовом режиме ИИ-инструмент «Умное сравнение», предназначенный для анализа характеристик товаров. Новая функция поможет покупателям быстрее разбираться в параметрах продукции и выбирать оптимальный вариант в зависимости от своих задач, сообщили «Ведомостям» в компании.

Функция постепенно станет доступна всем пользователям в актуальной версии мобильного приложения. С помощью новой опции покупатель может выбрать несколько товаров и получить от ИИ структурированный ответ, включающий ключевые отличия, плюсы и минусы, а также рекомендацию с пояснением. Например, при сравнении ноутбуков «Умное сравнение» способно подсказать, какой вариант лучше всего подходит для работы, учебы, игр или частых поездок. В компании указали, что функция особенно полезна для категорий, где выбор зависит от многих параметров.

По словам директора по продукту сайта и приложения Wildberries Кристины Мошко, приобретение сложной техники часто становится отдельным исследованием, где необходимо изучать обзоры, читать форумы, смотреть мнения в соцсетях или обращаться за консультацией. В компании нацелены на то, чтобы такая помощь была доступна прямо внутри маркетплейса.

Wildberries запустит продажи товаров из Индии и Кореи

Бизнес / Торговля и услуги

29 мая основательница компании, глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким заявляла ТАСС, что маркетплейс намерен продавать на своей платформе в России товары из Республики Кореи и Индии. По словам Ким, компания также продолжает развиваться на зарубежных рынках: недавно прошел WB-день для селлеров в Эфиопии, и российским покупателям уже доступны товары эфиопских производителей. Wildberries также запустила такси в Белоруссии, Узбекистане и Киргизии и рассматривает в перспективе другие страны.

