Wildberries запустила тестирование ИИ-сравнения товаров

Функция постепенно станет доступна всем пользователям в актуальной версии мобильного приложения. С помощью новой опции покупатель может выбрать несколько товаров и получить от ИИ структурированный ответ, включающий ключевые отличия, плюсы и минусы, а также рекомендацию с пояснением. Например, при сравнении ноутбуков «Умное сравнение» способно подсказать, какой вариант лучше всего подходит для работы, учебы, игр или частых поездок. В компании указали, что функция особенно полезна для категорий, где выбор зависит от многих параметров.