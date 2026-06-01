Спрос на кадры высокотехнологичных профессий снизился на 13,6%
Спрос на специалистов в науке, технологиях, инженерии и математике (СТЕМ) снизился на 13,6% за год. Это следует из аналитики Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).
Эксперты связывают это с замедлением экономической активности. В 2025 г. прирост промышленного производства составил 1,3%, инвестиционная активность «остается сдержанной, а потребительский спрос демонстрирует умеренную динамику».
При этом в начале года произошло оживление рынка. В I квартале спрос на специалистов СТЕМ-профессий вырос на 27,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
В Финансовом университете отмечали в марте, что на рынок труда влияет активное внедрение ИИ-технологий. Как пояснял доцент кафедры искусственного интеллекта университета Евгений Сальников, особенно уязвимыми становятся специалисты, чьи задачи можно четко описать правилами или алгоритмами.