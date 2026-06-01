Путин поручил создать консорциумы для развития портовой инфраструктуры ТТК
В России могут рассмотреть создание международных консорциумах для развития портовой инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина правительству.
Консорциумы могут быть созданы на условиях сотрудничества с дружественными странами.
Поручение дано правительству совместно с Морской коллегией РФ и комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» с докладом до 31 августа.
В прошлом году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) снизился на 2,3% до 37,02 млн т. В 2025 г. экспортные грузы составили основу грузопотока по Севморпути – доля 60%, или 22,2 млн т, а с точки зрения типа и происхождения – арктические нефтегазовые проекты. На долю углеводородов (СПГ, нефти и конденсата) пришлось до 83% грузопотока СМП.