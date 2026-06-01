Путин поручил создать консорциумы для развития портовой инфраструктуры ТТК

В прошлом году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) снизился на 2,3% до 37,02 млн т. В 2025 г. экспортные грузы составили основу грузопотока по Севморпути – доля 60%, или 22,2 млн т, а с точки зрения типа и происхождения – арктические нефтегазовые проекты. На долю углеводородов (СПГ, нефти и конденсата) пришлось до 83% грузопотока СМП.