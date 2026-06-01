ОАК начала поставки самолета Ту-214
«По Ту-214 поставки уже идут», – сказал он.
Ту-214 рассчитан на 210 мест и относится к семейству среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-204/214, разработанных компанией «Туполев» в конце 1980-х гг. С 1990 г. Ту-204 выпускался на «Авиастар-СП» в Ульяновске, а модификация Ту-214 – с 1996 г. в Казани. Всего их было собрано около 90. Единственным коммерческим эксплуатантом этого вида судов является авиакомпания Red Wings, в парке у которой находятся три таких самолета.
«Ведомости» писали в феврале, что ОАК планирует в 2029 г. начать поставки среднемагистральных самолетов Ту-214 для авиакомпании S7 в рамках готовящегося контракта на 100 воздушных судов. Изначально самолеты будут поставляться в версии с трехчленным экипажем, включающим бортинженера, а в дальнейшем ожидается переход на более современный двухчленный экипаж, говорил собеседник, знакомый с ходом обсуждения сделки.