ОАК начала поставки самолета Ту-214

Ту-214 рассчитан на 210 мест и относится к семейству среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-204/214, разработанных компанией «Туполев» в конце 1980-х гг. С 1990 г. Ту-204 выпускался на «Авиастар-СП» в Ульяновске, а модификация Ту-214 – с 1996 г. в Казани. Всего их было собрано около 90. Единственным коммерческим эксплуатантом этого вида судов является авиакомпания Red Wings, в парке у которой находятся три таких самолета.