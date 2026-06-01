Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,64+1,46%MGTS1 246-4,45%VEON-RX58,2+0,52%IMOEX2 566,37+0,03%RTSI1 129,89-0,71%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Главная / Бизнес /

ОАК начала поставки самолета Ту-214

Ведомости

Поставки самолета Ту-214 начались, объявил глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Вадим Бадеха, передает ТАСС.

«По Ту-214 поставки уже идут», – сказал он.

Ту-214 рассчитан на 210 мест и относится к семейству среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-204/214, разработанных компанией «Туполев» в конце 1980-х гг. С 1990 г. Ту-204 выпускался на «Авиастар-СП» в Ульяновске, а модификация Ту-214 – с 1996 г. в Казани. Всего их было собрано около 90. Единственным коммерческим эксплуатантом этого вида судов является авиакомпания Red Wings, в парке у которой находятся три таких самолета.

«Ведомости» писали в феврале, что ОАК планирует в 2029 г. начать поставки среднемагистральных самолетов Ту-214 для авиакомпании S7 в рамках готовящегося контракта на 100 воздушных судов. Изначально самолеты будут поставляться в версии с трехчленным экипажем, включающим бортинженера, а в дальнейшем ожидается переход на более современный двухчленный экипаж, говорил собеседник, знакомый с ходом обсуждения сделки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь