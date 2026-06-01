Anthropic подала конфиденциальную заявку на IPO в США
Разработчик чат-бота Claude, компания Anthropic, подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters. Размер и условия предстоящего размещения не раскрываются.
В конце мая компания привлекла $65 млрд в рамках раунда финансирования, который оценил ее в $965 млрд, что сделало Anthropic самым дорогим стартапом в мире, опередив конкурента OpenAI (оценка $852 млрд).
С начала года стоимость Anthropic выросла более чем вдвое – в феврале она оценивалась в $380 млрд.
На фоне обострения конкуренции с Anthropic американская компания OpenAI готовится провести первичное публичное размещение акций (IPO) в IV квартале 2026 г.