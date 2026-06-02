Пассажиропоток авиакомпаний сократился на 1,2% за четыре месяца
В январе – апреле 2026 г. российские авиакомпании перевезли 30,8 млн человек, что на 1,2% меньше, чем в тот же период 2025 г., сообщила Росавиация.
По данным Росавиации, внутри страны пассажиропоток составил 22,61 млн человек. На международных линиях российские авиакомпании перевезли 8,19 млн пассажиров, что на 1,8% больше показателя 2025 г. В первые четыре месяца 2026 г. аэропорты в РФ обслужили 60,4 млн человек (+0,54%).
2 июня глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что авиакомпании России и Китая еженедельно совершают 280 рейсов между странами. Он отметил, что после введения безвизового режима рост авиаперевозок составил 20-40% в зависимости от маршрута. Он также подчеркнул, что объем перевозок авиапассажиров за январь – март 2026 г. увеличился почти на 46% в сравнении с результатом того же периода 2025 г.