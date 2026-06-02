Пассажиропоток авиакомпаний сократился на 1,2% за четыре месяца

2 июня глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что авиакомпании России и Китая еженедельно совершают 280 рейсов между странами. Он отметил, что после введения безвизового режима рост авиаперевозок составил 20-40% в зависимости от маршрута. Он также подчеркнул, что объем перевозок авиапассажиров за январь – март 2026 г. увеличился почти на 46% в сравнении с результатом того же периода 2025 г.