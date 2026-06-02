CNY Бирж.10,762+1,15%VEON-RX58,8-0,34%OKEY45,98+5,24%IMOEX2 603,2+1,29%RTSI1 146,09+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Политика

Никитин: каждую неделю между РФ и Китаем летают 280 рейсов

Ведомости

Авиакомпании России и Китая еженедельно совершают 280 рейсов между странами, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью «РИА Новости».

«Сейчас в неделю выполняются 125 рейсов российскими компаниями и 155 – китайскими», – отметил министр.

По словам Никитина, после введения безвизового режима между Россией и Китаем рост авиаперевозок составляет 20-40% в зависимости от маршрута. Он также подчеркнул, что объем перевозок авиапассажиров за январь – март 2026 г. увеличился почти на 46% в сравнении с результатом того же периода 2025 г.

20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 г. Решение, по его словам, было принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между странами. Граждане России могут въезжать в Китай с загранпаспортом для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы.

Безвизовый режим действует между РФ и Китаем с 15 сентября 2025 г. Изначально Китай вводил его в отношении граждан РФ на год.

