«Группа Астра» обновила цель по прибыли до 12 млрд рублей по итогам 2027 года

Выручка «Группы Астра» составила 2,657 млн руб. за I квартал 2026 г., что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Отгрузки за период составили 1,9 млрд руб. и уменьшились на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года. По данным компании, существенно сократился рост операционных расходов. За I квартал 2026 г. показатель увеличился на 22% год к году, что вдвое меньше результатов I квартала 2025 г., когда аналогичный показатель вырос на 47% год к году.