«Группа Астра» обновила цель по прибыли до 12 млрд рублей по итогам 2027 года
ПАО «Группа Астра» объявило о запуске нового раунда долгосрочной программы мотивации и обновления цели по чистой прибыли до 12 млрд руб. по итогам 2027 г., что предполагает рост на 40% относительно 2026 г. Об этом говорится в сообщении компании.
В компании заявили, что в третьем раунде программы мотивации примут участие 250 топ-менеджеров и ключевых сотрудников, а общий объем составит 10,5 млн акций, или 5% уставного капитала. Одновременно «Группа Астра» обновила ориентир на 2026 г. Чистая прибыль ожидается на уровне 8,6 млрд руб., что соответствует росту на 30% год к году.
Для финансирования программы менеджмент намерен рекомендовать совету директоров рассмотреть обратный выкуп акций до 2% уставного капитала с формированием квазиказначейского пакета.
«Снижение котировок акций в последние два дня не связано с какими-либо существенными решениями компании и реализацией бумаг со стороны мажоритарных акционеров «Группы Астра», – заявил генеральный директор компании Илья Сивцев.
Он также отметил, что компания сохраняет финансовую устойчивость, не проводила продаж акций со стороны руководства и продолжает развитие в условиях рыночной турбулентности, делая акцент на долгосрочной мотивации сотрудников и инвестициях в инфраструктурное ПО, облачные решения и ИИ.
Выручка «Группы Астра» составила 2,657 млн руб. за I квартал 2026 г., что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Отгрузки за период составили 1,9 млрд руб. и уменьшились на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года. По данным компании, существенно сократился рост операционных расходов. За I квартал 2026 г. показатель увеличился на 22% год к году, что вдвое меньше результатов I квартала 2025 г., когда аналогичный показатель вырос на 47% год к году.
В «Группе Астра» отметили, что на конец I квартала чистый долг компании остался низким и составляет 0,4 млрд руб.