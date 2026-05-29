CNY Бирж.10,501+0,39%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 571,24-0,49%RTSI1 134,9-0,49%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,61-0,04%
Выручка «Группы Астра» составила 2,7 млрд рублей за I квартал

Выручка ПАО «Группа Астра» составила 2,657 млн руб. за I квартал, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Отгрузки за период составили 1,9 млрд руб. и уменьшились на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года. По данным ПАО «Группа Астра», существенно сократился рост операционных расходов. За I квартал 2026 г. показатель увеличился на 22% год к году, что вдвое меньше результатов I квартала 2025 г., когда аналогичный показатель вырос на 47% год к году.

В компании отметили, что на конец I квартала чистый долг компании остался околонулевым и составляет 0,4 млрд руб.

26 мая представитель «Группы Астра» рассказал «Ведомостям», что компания приобрела разработчика ИИ AiB. Он нужен группе для создания и развития внутри экосистемы мультиагентных систем, машинного обучения, предиктивной аналитики, оптимизации больших языковых моделей и разработки прикладного ПО.

Акционеры «Группы Астра» на годовом собрании утвердили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 руб. на акцию. На выплаты планируется направить 982 млн руб. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установили 1 июня.

