Выручка «Группы Астра» составила 2,7 млрд рублей за I квартал
Выручка ПАО «Группа Астра» составила 2,657 млн руб. за I квартал, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.
Отгрузки за период составили 1,9 млрд руб. и уменьшились на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года. По данным ПАО «Группа Астра», существенно сократился рост операционных расходов. За I квартал 2026 г. показатель увеличился на 22% год к году, что вдвое меньше результатов I квартала 2025 г., когда аналогичный показатель вырос на 47% год к году.
В компании отметили, что на конец I квартала чистый долг компании остался околонулевым и составляет 0,4 млрд руб.
26 мая представитель «Группы Астра» рассказал «Ведомостям», что компания приобрела разработчика ИИ AiB. Он нужен группе для создания и развития внутри экосистемы мультиагентных систем, машинного обучения, предиктивной аналитики, оптимизации больших языковых моделей и разработки прикладного ПО.
Акционеры «Группы Астра» на годовом собрании утвердили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 руб. на акцию. На выплаты планируется направить 982 млн руб. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установили 1 июня.