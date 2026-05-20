Акционеры «Группы Астра» утвердили дивиденды в 4,67 рубля на акцию

2 апреля «Группа Астра» представила финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Выручка компании выросла на 18% год к году и составила 20,37 млрд руб. В компании объясняли рост признанием выручки по ранее осуществленным поставкам, а также увеличением доходов от сопровождения и продажи продуктов экосистемы. Чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года и составила 6,04 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 23% – до 8,12 млрд руб. с 6,6 млрд руб. годом раньше.