Акционеры «Группы Астра» утвердили дивиденды в 4,67 рубля на акцию
Акционеры «Группы Астра» на годовом собрании 19 мая утвердили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.
На выплаты планируется направить 982 млн руб. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установили 1 июня 2026 г.
В компании уточнили, что источником выплат технически выступает нераспределенная чистая прибыль за 2024 г., однако решение принято с учетом финансовых результатов 2025 г.
Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров и утвердили аудиторов для независимой проверки отчетности по РСБУ и МСФО за 2025 г.
2 апреля «Группа Астра» представила финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Выручка компании выросла на 18% год к году и составила 20,37 млрд руб. В компании объясняли рост признанием выручки по ранее осуществленным поставкам, а также увеличением доходов от сопровождения и продажи продуктов экосистемы. Чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года и составила 6,04 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 23% – до 8,12 млрд руб. с 6,6 млрд руб. годом раньше.