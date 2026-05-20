OZON4 159-1,15%CNY Бирж.10,465+1,1%IMOEX2 636,63-1,01%RTSI1 170,66-0,53%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Акционеры «Группы Астра» утвердили дивиденды в 4,67 рубля на акцию

Акционеры «Группы Астра» на годовом собрании 19 мая утвердили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

На выплаты планируется направить 982 млн руб. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установили 1 июня 2026 г.

В компании уточнили, что источником выплат технически выступает нераспределенная чистая прибыль за 2024 г., однако решение принято с учетом финансовых результатов 2025 г.

Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров и утвердили аудиторов для независимой проверки отчетности по РСБУ и МСФО за 2025 г.

2 апреля «Группа Астра» представила финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Выручка компании выросла на 18% год к году и составила 20,37 млрд руб. В компании объясняли рост признанием выручки по ранее осуществленным поставкам, а также увеличением доходов от сопровождения и продажи продуктов экосистемы. Чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года и составила 6,04 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 23% – до 8,12 млрд руб. с 6,6 млрд руб. годом раньше.

