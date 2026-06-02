Минпромторг будет подтверждать статус «товар Союзного государства»
Минпромторг России будет заниматься верификацией продукции, претендующей на получение статуса «товар Союзного государства». Соответствующие полномочия ведомству предоставлены постановлением правительства РФ, опубликованным на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, министерство уполномочено подтверждать соответствие продукции требованиям, установленным постановлением совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 г. № 4 «О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства"».
В феврале в ходе заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президент РФ Владимир Путин отметил, что торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2025 г. составил $52 млрд, Москва занимает 1-е место по капиталовложениям в белорусскую экономику – около $4,5 млрд, в стране работает около 2500 российских компаний. Тесно две страны взаимодействуют и в сфере внешней политики и обороны, подчеркнул он. Президент также напомнил о вступившем в 2025 г. в силу договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.