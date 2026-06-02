Минпромторг будет подтверждать статус «товар Союзного государства»

В феврале в ходе заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства президент РФ Владимир Путин отметил, что торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2025 г. составил $52 млрд, Москва занимает 1-е место по капиталовложениям в белорусскую экономику – около $4,5 млрд, в стране работает около 2500 российских компаний. Тесно две страны взаимодействуют и в сфере внешней политики и обороны, подчеркнул он. Президент также напомнил о вступившем в 2025 г. в силу договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.