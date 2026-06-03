Мантуров: российские заводы могут производить до 15 000 FPV-дронов в сутки
Российские предприятия способны обеспечить выпуск свыше 15 000 FPV-дронов в день. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что такое количество FPV-дронов в 2023 г. производилось за месяц. Вице-премьер подчеркнул, что проведение специальной военной операции стало фактором, который ускорил развитие беспилотных технологий и закрепил их роль в современной военной практике. По его словам, беспилотники из вспомогательных разведывательных средств трансформировались в самостоятельный элемент вооружений, включая ударные и барражирующие системы.
Мантуров также указал на рост потребностей в более сложных разведывательно-ударных комплексах и расширение их производства. Он отметил, что поставки продукции осуществляются в рамках государственного оборонного заказа и в установленные сроки.
Мантуров на съезде Союза машиностроителей России 14 мая заявил, что мощность лазерных установок, применяемых в России для защиты критической инфраструктуры и противодействия беспилотникам, оценивается в параметрах от 4 до 90 кВт.