Мантуров: российские заводы могут производить до 15 000 FPV-дронов в сутки

Он отметил, что такое количество FPV-дронов в 2023 г. производилось за месяц. Вице-премьер подчеркнул, что проведение специальной военной операции стало фактором, который ускорил развитие беспилотных технологий и закрепил их роль в современной военной практике. По его словам, беспилотники из вспомогательных разведывательных средств трансформировались в самостоятельный элемент вооружений, включая ударные и барражирующие системы.