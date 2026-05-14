Мантуров рассказал о мощности лазерных установок для защиты от БПЛА

В конце апреля 2025 г. в госкорпорации «Ростех» сообщили, что холдинг «Росэл» разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотников «Солярис НС». В комплекс входит комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в 4 м. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках.