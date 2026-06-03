Основатель TikTok поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей Азии

1 июня стало известно, что совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $21,847 млрд. Наибольший прирост капитала среди российских участников рейтинга зафиксирован у сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. С начала года его состояние выросло на $5,63 млрд и достигло $24,6 млрд. Значительное увеличение также показали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $4,15 млрд до $27,8 млрд, и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, прибавивший $3,66 млрд.