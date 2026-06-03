Основатель TikTok поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей Азии
Основатель соцсети TikTok Чжан Имин стал вторым в рейтинге самых богатых предпринимателей Азии, поднявшись выше индийского миллиардера Мукеша Амбани, пишет газета Business Standard со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.
Состояние Чжан Имина достигло $92,8 млрд, он считается самым богатым человеком Китая. Его капитал в сравнении с мартом 2019 г., когда Bloomberg стал подсчитывать его активы, вырос в семь раз. Аналитик Capital Securities Эми Лин рассказал газете, что резкий рост финансовых активов Чжан Имина показывает «сильные фундаментальные показатели компании [ByteDance] и успех ее приложений, таких как Doubao, в Китае».
Амбани теперь занимает третью позицию в рейтинге с состоянием в $86,9 млрд. На первом месте находится миллиардер из Индии Гаутам Адани с $117 млрд.
1 июня стало известно, что совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $21,847 млрд. Наибольший прирост капитала среди российских участников рейтинга зафиксирован у сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. С начала года его состояние выросло на $5,63 млрд и достигло $24,6 млрд. Значительное увеличение также показали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $4,15 млрд до $27,8 млрд, и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, прибавивший $3,66 млрд.